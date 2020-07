FISM oferă detalii de la ședința de monitorizare a Programului „Infrastructura socială și eficiență energetică” Faza II

17:00

Deputatul Octavian Țîcu al treilea an nu merge în vacanță, dar își dorește să ajungă numaidecât în România pe itinerarii cunoscute, informează TRIBUNA. „Sunt al treilea an fără vacanță. În anul 2018 am avut bătăliile politice cu regimul lui Plahotniuc, o vară pe baricade după invalidarea votului pentru primărie. În anul 2019 a fost un […]