Republica Moldova, împrumut de 70 milioane de euro din partea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei

„Întrebarea fundamentală din politica R. Moldova este astăzi cine are interesul, din interior și din afară, ca Igor Dodon să rămână cel mult gri, dacă nu se mai poate alb. Gri, în niciun caz negru, așa cum este în realitate”. Declarația a fost făcută de Dan Dungaciu, analist politic de la București, care a subliniat că acest interes îl au cei care doresc ca Igor Dodon să rămână, și pe viitor, frecventabil. „Câte mai trebuie să facă Igor Dodon pentru a fi arătat cu degetul așa cum este cu adevărat? Și-a pus guvernul lui de casă, vrea să federalizeze R. Moldova, a făcut un împrumut fraudulos pentru R. Moldova care ar fi plasat republica, cu acte în regulă, în mâna Rusiei, a încercat să umilească pe toate căile, direct sau indirect, România, a umplut de rușine R. Moldova târând soldații la parada lui Vladimir Putin de la Moscova, a fost filmat, explicit, cum primește bani („kuliokul” lui Dodon), în cel mai pur stil mafiot, de la fostul său patron moral și financiar Vladimir Plahotniuc, mai nou, girează o operațiune de sechestrare de deputați în parlamentul R. Moldova… Și totuși, Igor Dodon nu a devenit o veritabilă țintă. Sau, oricum, nu așa cum s-ar fi cuvenit”, a specificat Dan Dungaciu. În context, expertul a menționat că sunt mulți, și din interiorul și din afara Republicii Moldova, care „doresc ca Igor Dodon să rămână, și pe viitor, frecventabil”. „Sunt cei care încă mai cred că descălecatul din 3 iunie 2019 a fost cel mai bun lucru care i se poate întâmpla republicii. Cei care știu foarte bine că alegeri anticipate nu se pot face, indiferent cine va câștiga alegerile prezidențiale și, de aceea, au încă în minte un singur lucru: repetarea scenariului din 3 iunie 2019 după prezidențialele din noiembrie 2020. Iar pentru asta, Igor Dodon nu trebuie să devină Vladimir Plahotniuc în ochii cetățenilor R. Moldova și a celor din afară. Aparențele trebuie, nu-i așa, salvate. De fapt, despre asta e vorba. Despre o viziune geopolitică – pace celor care cred că vreodată geopolitica va dispărea din R. Moldova! -, care are ca obiectiv joncțiunea Est-Vest în Ucraina și R. Moldova și – în cazul Chișinăului – pecetluirea viitorului cetățenilor din stânga Prutului pentru totdeauna. Nu cu UE și nu cu România. Tehnic vorbind, e vorba despre soluționarea așa ziselor conflicte înghețate care vor oferi premisa de relaționare și depășirea unor obstacole care astăzi nu mai servesc nimănui. E singura miză geopolitică reală când e vorba despre această regiune, atunci când se mai aduce vorba de ea. Alta, nu există”, a remarcat sursa. În opinia lui Dungaciu, anume din acest motiv e nevoie de un Igor Dodon nemaculat până la capăt, încă utilizabil, care să fie parte a unei noi coaliții de guvernare. „Că va fi ca în 2019, cu un președinte Est și o guvernare Vest, sau un președinte Vest și o guvernare Est, acestea sunt detalii tehnice și irelevante. Important este să fie ambele părți la putere, la masa de decizii, iar împreună, coaliția Est-Vest să cumuleze la Chișinău o „legitimitate” publică de circa 70%. Adică cam cât Zelenschi în Ucraina! Și dacă ai 70% legitimitate și o perioadă mai lungă de guvernare, altfel se va pune inclusiv problema „statutului special” pentru Transnistria… De asta se pune batista pe țambal în cazul Gațcan. Sigur, în R. Moldova socotelile de acasă rareori s-au potrivit cu cele de la târg. Așa se va întâmpla și acum, probabil. Dar asta nu înseamnă că nu se încearcă acest scenariu care convine, deloc întâmplător, și geopoliticii mari, externe, și mizelor mici, provinciale, interne, ale „moldovenismului civic”, ale „națiunii fără identitate”, deci și fără românism și România, agendă pe care grupuscule ideologice de la Chișinău, și nu numai, o promovează, iar politicienii o instrumentează”, a mai punctat analistul politic de la București. Analiza în întregime poate fi citită aici. Articolul Dan Dungaciu: Cine are interesul ca Republica Moldova să fie fără România, fără românism, cu un Dodon frecventabil apare prima dată în InfoPrut.