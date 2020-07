În ultimele 24 de ore în RM s-au înregistrat 135 de cazuri noi de COVID-19

12:20

Au investit in imobile in urma cu mai bine de zece ani, dar nici pana azi nu au intrat in proprietatea acestora. La bunuri pretind zeci de investitori, persoane fizice, si reprezentantii unei banci, in baza unui contract de ipoteca. Intreprinderile care au ridicat blocurile se afla, din 2008, in proces de insolvabilitate. Cand se va termina acest conflict, nu stie nimeni. Nici chiar procurorii...