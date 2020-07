„Oligarhii au primit lecția cuvenită”. Dodon, despre moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu

10:00

În Republica Moldova au fost înregistrate încă patru decese în rândul pacienților infectați cu noul coronavirus. În prezent, 31 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată, anunță Ministerul Sănătății în dimineața de 20 iulie. Deces 685: Bărbat de 77 ani, din raionul Drochia. Internat cu pneumonie bilaterală, la data de 17 iulie, la Spitalul […]