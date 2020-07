O companie de transport in comun cauta asigurator CASCO pentru 20 de autobuze electrice noi

15:30

Pe fondul pandemiei COVID-19, arata un studiu realizat in Marea Britanie si citat de catre Asia Insurance Review, consumatorii au devenit mai constienti de importanta protejarii venitului si a identitatii digitale. Studiul, realizat de catre Guidewire Software Inc., mai arata ca, intr-o perioada in care creste increderea in serviciile digitale si in munca de acasa, exista si contradictii cu privire la ce considera oamenii ca este esential pentru ei si ce sunt dispusi sa protejeze printr-o polita de asigurare.