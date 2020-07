Presa, lăsată cu scandal să intre la Parlament: A fost spartă o ușă; Jurnaliștii au fost bruscați de către SPPS

14:40

Coordonatoarea ştiinţifică a OMS, Soumya Swaminathan, a precizat că în prezent organizaţia are peste 20 de vaccinuri în faza de studii clinice şi că riscul este mic să eşueze chiar toate. Aşadar, un vaccin ar putea fi disponibil la începutul anului viitor, după care urmează producţia pe scară largă, deci există speranţa că ar putea fi distribuit la jumătatea lui 2021. Presupunând că fiecare din cele 20 de vaccinuri candidate are şanse de 10% să fie corespunzător, ar însemna că am putea avea unul...