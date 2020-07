Ce amendă riscă persoanele care nu își curăță terenurile de ambrozie. Au fost întocmite mai multe procese verbale

18:00

Ilustrațiile metaforice ale artistului israelian Yuval Robichek trec prin filtrul ochiului său tot felul de relații umane. Este absolvent al „Humor in Arts" la School of Visual Arts, New York și de atunci creează ilustrații pentru cărți, reviste, ba chiar picturi murale și proiecte TV.