Ion Chicu: regimul de autoizolare ar putea deveni opțional, după 1 august

11:50

După o manifestație, joia trecută, soldată cu altercații și spitalizări, veteranii au revenit duminică la proteste, deja mai în liniște și cu promisiunea să continue în ziua moțiunii anti-guvern a opoziției. Igor Dodon este convins că în spatele veteranilor e opoziția. Ceea ce îi dă aparent dreptate este prezența unor revendicări politice la protestul veteranilor. Pe de altă parte, nimeni nu contestă că veteranii au fost dintotdeauna lipsiți de o minimă protecție socială, ceea ce ar vorbi deja în apărarea acțiunilor lor. Discutăm tema azi cu doi parlamentari, ambii în trecut combatanți: Ion Leucă, care reprezintă formațiunea democrată aliată cu socialiștii, și Vasile Bîtcă, de la grupul Pro Moldova. Să ascultăm mai întâi opinia deputatului Ion Leucă, el însuși veteran al războiului de pe Nistru, cel care a votat joi în Parlament pentru polițe de asigurare veteranilor, în timp ce grupul său parlamentar, aliat cu socialiștii de la guvernare, a avut o altă opțiune:Ion Leucă: „Știți, am o părere dublă față de ceea ce se întâmplă. Tare mi-aș dori ca acest protest să fie, într-adevăr, pentru promovarea unor politici sociale mai respectuoase față de veterani, dar, nu știu de ce, intuiția îmi spune că sunt manipulați de anumite forțe politice și, în contextul presiunilor care se fac acum cu moțiunea de cenzură a guvernului, nu cred că au să-și atingă scopul de a rezolva unele probleme cu care se confruntă camarazii mei de arme.”Europa Liberă: Dar, uitați-vă, dl Dodon zice clar că e folosit politic acest protest. Dvs. sunteți de acord?Ion Leucă: „Eu nu aș fi atât de categoric ca dl președinte. Sunt mai mulți factori care cred că generează nemulțumirea combatanților. Eu vreau să zic că, fiind participant la războiul ruso-moldovenesc de pe Nistru din ‘92, iată chiar în zilele acestea cu ani în urmă eram în orașul Tighina, pe câmpul de luptă. Și punctele acestea de control apărute nejustificat și provocatoare care au apărut în stânga Nistrului acum nemulțumesc foarte mult și pe mine personal, și pe camarazii mei de arme - una la mână. Tergiversarea rezolvării problemelor cu care se confruntă veteranii pe parcursul aproape a 30 de ani de la încetarea ostilităților de pe Nistru iarăși e o problemă, fiindcă, haideți să fim sinceri, cei 100 de lei pe care îi primeau veteranii ca compensare la anumite sacrificii pe care le-au făcut cu riscul propriei vieți nu justifică nicio atitudine respectuoasă din partea oricărei guvernări, inclusiv actualei. Dar vreau să spun că în ultimii ani, nu de aceea că fac parte din aceeași formațiune sau pentru că este liderul meu politic dl Pavel Filip, pe timpul guvernului Filip totuși s-a luat o atitudine mai responsabilă și mai respectuoasă față de veterani. Am în vedere, în primul rând, aprobarea programului „Memorie. Onoare. Respect” și alte intervenții pe care le-a avut pe parcursul a trei ani guvernul Filip față de veterani. Ar fi fost bine ca lucrurile bune începute să fie continuate. Și iată, în acest context, eu aș accepta un dialog respectuos, nu în stradă, pentru că în stradă noi putem doar să tensionăm situația sau să o aducem la violență, cum s-a întâmplat la prima ieșire a veteranilor pe data de 16 iunie. Și lucrul acesta nu este acceptat în condițiile actuale, mai ales că se încalcă și legislația în vigoare, și recomandările Comisiei naționale în contextul pandemiei cu care ne confruntăm nu numai noi, dar toată lumea.”Europa Liberă: Iată, Dvs. ziceți că guvernul Filip a făcut multe lucruri bune care ar trebui continuate, iar dl Dodon zice că dimpotrivă e ciudat acest protest, pentru că tocmai guvernul Chicu ar fi făcut multe lucruri pentru veterani și atunci nu prea ar avea ei motiv tocmai acum să iasă în stradă.Ion Leucă: „Eu reies și ca cetățean, și ca participant la războiul ruso-moldovenesc din 1992 din posibilitățile reale ale statului nostru Republica Moldova. Adică, sacrificiul nostru poate merită mai mult, dar realitățile și posibilitățile financiare ale Republicii Moldova, cu regret, încă sunt modeste. De aceea trebuie să reieșim și din realitățile statului în care trăim, să negociem cu orice guvernare ceva mai mult doar în condiții de dialog respectuos între veterani și guvernare.”Europa Liberă: Dvs. ca deputat prin votul Dvs. și un coleg, Ghenadie Buza de la Hâncești, împreună ați asigurat voturile necesare pentru ca această asigurare medicală să fie votată în parlament. Colegii Dvs. din PD nu s-au supărat pe acest vot al Dvs.?Ion Leucă: „Nu s-au supărat pe noi, deoarece ne-au înțeles și aceasta încă o dată demonstrează faptul că la noi, în Partidul Democrat, totuși este, într-adevăr, o democrație autentică și nimeni nu-i pune călușul în gură nimănui de a-și expune o poziție proprie. Și colegii noștri din fracțiune au înțeles corect. Noi, fiind participanți activi la războiul de pe Nistru din ‘92, am avut o poziție aparte pe care colegii noștri au respectat-o și o respectă.” Europa Liberă: Dar n-ar fi trebuit veteranii, după ce au obținut acest lucru, să renunțe la protest? Cum Dvs. apreciați?Ion Leucă: „Păi asta mă și deranjează. Sunt conștient de faptul că eforturile care se fac, uneori sub presiunea cerințelor veteranilor, alteori cu deschiderea guvernului pe care o are față de această categorie socială, dar în condiții destul de delicate din punctul de vedere al crizei economice, crizei pandemice în care ne aflăm, guvernul totuși face un efort de a veni în întâmpinarea unor cerințe ale veteranilor, dar și veteranii trebuie să înțeleagă că posibilitățile statului Republica Moldova nu sunt inepuizabile. Și am văzut ultimele decizii pentru mărirea salariilor medicilor, pentru că ei, într-adevăr, sunt în prima linie și ei tot sunt antrenați într-un război biologic, dacă am putea să ne exprimăm așa, și stau la straja sănătății cetățenilor care pe zi ce trece devine tot mai complicată nu numai la noi, dar și în țările vecine: Ucraina, România, țările europene, care au o economie mult mai bine dezvoltată decât Republica Moldova. Și trebuie să fim realiști în ceea ce cerem și ceea ce merităm în condițiile reale de astăzi.”Europa Liberă: Să vorbim un pic despre altercațiile care s-au produs pe data de 16. Dvs. cum credeți, cine ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru că s-a aplicat violența? Ion Leucă: „Eu cred că, dacă s-a ajuns la violență, responsabilitatea trebuie să și-o asume și autoritățile, și organizatorii acestui protest, fiindcă eu nu am niciun fel de rezerve față de camarazii mei de arme, probabil că le-a ajuns cuțitul la os pe anumite probleme pe care ei au hotărât să le rezolve pe calea unui protest pașnic, dar organizatorii acestui protest, dacă au ajuns la concluzia că aceasta e calea cea mai eficientă de a-și rezolva aceste probleme și de a le ridica în fața autorităților, trebuie să răspundă ca aceste proteste să nu degenereze la nivel de violență. În ceea ce privește aplicarea mijloacelor speciale sau a forței din partea Poliției naționale, ca fost polițist, vreau să reiterez că polițistul tot este un cetățean care se află în exercițiul funcțiunii și trebuie să conducă și să aplice forța și mijloacele speciale în conformitate cu legea despre poliție și legile de care se conduce în fiecare zi în activitatea polițienească.”Europa Liberă: Vorbeam la început despre subtextul politic al acestei acțiuni. Dvs. aveți răspuns la întrebare, ce forțe politice ar putea fi implicate, dacă admitem această idee?Ion Leucă: „Eu admit această idee și ea se vede cu ochiul liber. Sunt acum toate posibilitățile tehnice de a vizualiza evenimentul și dacă printre protestatari au fost provocatori care cu rea-voință au vrut să degenereze aceste proteste în violențe și au creat situații de haos și ostilități între forțele de ordine și protestatari, ei să fie depistați și documentați. Eu intuiesc că mulți poate nici nu au nimic în comun cu problemele veteranilor și cu războiul din 1992 și acest lucru eu cred că în filmările care sunt în camerele video făcute de cameramanii de la presă care au filmat acest eveniment pot fi foarte detaliat și profesionist analizate.”Europa Liberă: Dvs. v-ați aventura să numiți aceste forțe politice?Ion Leucă: „Nu m-aș aventura, fiindcă nu am probe, dar eu ca om cu experiență politică de la începutul anilor ‘90, când au fost primele activități pentru lupta pentru eliberare națională (încă eram student), vreau să vă zic că se vede lucrul acesta, că oamenii aceștia nu întâmplător au ieșit în stradă.”Europa Liberă: Dar veteranii de ce se lasă implicați?Ion Leucă: „Cu părere de rău, veteranii nu sunt uniți, sunt zeci de organizații - mai mari sau mai mici - ale veteranilor războiului de pe Nistru și fiecare își justifică cerințele față de autorități în mod particular și foarte des inspirate de anumite forțe politice care au interes să destabilizeze situația din țară.”***Vasile Bîtcă, următorul nostru interlocutor, la fel ca Ion Leucă este fost combatant, dar în Parlament face parte din echipa Pro Moldova și în interviul cu noi justifică fără echivoc protestele veteranilor. Vasile Bîtcă: „Pur și simplu, veteranii nu au numai problema ceea pe care am ridicat-o eu. Sunt o sumedenie, îs vreo 28 de puncte pe care le-au înaintat. Asta este una din problemele care a fost rezolvată, dar sunt o mulțime pe care majoritatea parlamentară nici nu le-a acceptat să fie incluse în ordinea de zi. Eu cred că este argumentat acest protest.”Europa Liberă: Celor care, iată, totuși se uită așa dintr-o parte și se întreabă, de ce anume acum veteranii au ieșit și găsesc explicații la asta că i-au scos probabil forțele politice care luptă acum pentru a da jos guvernul, Dvs. ce le-ați spune?Vasile Bîtcă: „Bine, oamenii care caută ajutor trebuie să se apropie de careva politicieni să le rezole problemele. Din păcate, în ziua de azi asta așa este, dar ar trebui ca invers să fie, ca politicienii să se uite, toți 101 deputați să se uite la problemele lor și să nu dea voie ca să fie interpretat politic. Este și partea astălaltă, că nu sunt rezolvate problemele veteranilor și ca să spunem azi că numai politicul este implicat aici – nu putem spune așa ceva.”Europa Liberă: Dar, apropo, Dvs. ați putea să le enumerați pe cele mai importante, care încă nu s-au uitat autoritățile spre ele?Vasile Bîtcă: „Asta pe care am înaintat-o eu ca amendament a fost, de exemplu, Pavel Filip a înaintat amendamentul ca să fie scutite de taxa plăților pentru polița de asigurare numai persoanele care nu sunt angajate în câmpul muncii. Eu am înaintat propunerea ca să fie toți scutiți de această plată, pentru că nu putem face categorii diferite între veterani. Veteranul fiecare a fost la luptă acolo și merită aceeași abordare toți. Plus la asta, este acolo departamentul veteranilor care este în guvern înaintat și iarăși nu s-a rezolvat această problemă sau s-a votat în parlament, dar până la finalitate nu este dus acest proces și multe-multe altele sunt…”Europa Liberă: Dar asta cu departamentul, de ce ar fi necesar un departament al veteranilor?Vasile Bîtcă: „Ca să reprezinte problemele tuturor veteranilor în guvern și în parlament, ca problemele acestea care sunt înaintate să fie rezolvate pe parcursul activității tuturor funcționarilor. La noi ar fi binevenit acest lucru.”Europa Liberă: Dle Bîtcă, Dvs. cred că tot vă așteptați la fel ca și mine că pe parcursul acestei săptămâni politicienii puterii tot mai ferm vor arăta cu degetul spre PDA, spre formațiunea Dvs., că ați sta în spatele acestor proteste. Ce le-ați spune autorităților?Vasile Bîtcă: „Autorităților – să-și facă bine treaba și spiritul protestatar în cazul când autoritatea își face treaba nu există, dar aici, când sunt o sumedenie de probleme, el există vrei, nu vrei și atunci o autoritate care-și pune ca scop și ca sarcină să îndeplinească ceva ar trebui să-și facă treaba și să vină cu contraargumente în fața protestatarilor și spiritul va dispărea, dar așa, din păcate, nu prea sunt argumente.”Europa Liberă: V-ați așteptat pe 16 să se întâmple ceea ce s-a întâmplat?Vasile Bîtcă: „Nu m-am așteptat.”Europa Liberă: Dar cum vă explicați că au degenerat cumva lucrurile?Vasile Bîtcă: „Eu cred că, în primul rând, fiecare parte are drepturile sale, și eu mă refer aici la partea veteranilor, are dreptul de a protesta și poliția trebuie să le permită acest lucru, să manifeste, dar am avut și cazuri în care veteranii, din păcate, au ajuns la spital, ceea ce nu e bine. Și am văzut secvențe când diferiți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, îmbrăcați în scurtele acestea „DIALOG - POLIȚIA”, provocau manifestanții. Și aici a degenerat în aceste violențe, din păcate. E clar că o persoană care a fost pe câmpul de luptă este și emotivă, pentru că, aducându-și aminte că a pierdut combatanți care luptau alături de el, că a fost în situații neplăcute în anii ‘92, atunci când în zile pașnice vede că cineva încalcă legislația și nu contrapune situația de atunci cu aceasta de acum, de asta și emoțiile o iau pe deasupra, din păcate.”Europa Liberă: Revenim doar pentru o clipă la contextul politic în care se întâmplă lucrurile astea, joi-vineri, când va fi examinată moțiunea, nu vi se pare că, dacă protestele vor continua, vor încurca cumva acestui proces sau dimpotrivă?Vasile Bîtcă: „Nu, fiecare proces are direcția sa, ele nu trebuie să încurce unul la altul, așa că fiecare are dreptul să-și facă bine treaba conform legislației în vigoare și nu trebuie să încalce niciunul atribuțiile pe care le au într-un caz sau în altul.”Europa Liberă: Dar autoritățile par deranjate de coincidența asta și ar putea…Vasile Bîtcă: „Așa e tot timpul, autoritățile care sunt la guvernare sunt deranjate că sunt proteste, opoziția folosește acest moment și, din păcate, lucrurile acestea nu trebuie să fie puse toate la grămadă, fiecare trebuie să fie clarificat în parte. Dacă guvernarea sau autoritățile ar îndeplini ceea ce înaintează protestatarii, atunci ar dispărea subiectul protestului, deocamdată nu s-a întâmplat și de asta și se întâmplă acest lucru. Guvernarea, ieșind în față și explicând faptul că, uitați-vă, ei au cerut asta, asta, asta și noi le-am îndeplinit, și ei protestează în continuare – asta este politic. Da, noi atunci trecem pe alături și nu atragem atenție, dar când e invers, protestatarii spun: „Uitați-vă, noi am înaintat unu, doi, trei, patru, zece, 20 de puncte și niciunul nu s-a rezolvat sau s-a rezolvat numai unul-două – atunci, invers, menținem protestul și mergem înainte”.”Europa Liberă: M-am uitat la emisiunea „Președintele răspunde” de vineri și dl Dodon tocmai asta zicea, că un guvern care a făcut cel mai mult pentru, adică, mă rog, probabil nu suficient, dar cel mai mult pentru veterani, uitați-vă că s-a trezit cu proteste. E un motiv din care el explica că natura e politică a acestui protest.Vasile Bîtcă: „Acesta e un răspuns abstract. Lăsați să spună: „Uitați-vă, sunt 28 de revendicări pe care le înaintează combatanții, noi dintre aceste 28 am făcut: unu, doi, trei, patru, zece, 20, au mai rămas opt, ceilalți nu au făcut nimic până acum”. Și atunci se duce la zero tot protestul acesta, dar când numai spunem, declarăm că cel mai mult, dar nimic nu enumerăm, atunci nu prea se leagă una cu alta.”Europa Liberă: Aveți vreo speranță că de data asta ar putea veteranii obține mai mult decât au reușit anterior, pentru că nu-i primul protest al veteranilor?Vasile Bîtcă: „Eu cred că fiecare entitate, dacă vrea să obțină ceva, trebuie să-și poată impune în fața celor care pot rezolva toate problemele. Și dacă veteranii o să insiste ca aceste subiecte să fie rezolvate, eu cred că și cu presiunea publică, și cu presiunea lor pe care o fac față de guvernare, eu înțeleg că nu pot fi îndeplinite toate cerințele, fiindcă nici la guvernare nu poți, mai sunt pensii, mai sunt salarii, mai sunt multe alte lucruri, pandemie, care prioritar trebuie să fie puse fiecare la locul lor, e clar că nu putem da la veterani milioane de lei. Cel mai bine ar fi fost să aibă loc o discuție. Eu știu că colegii combatanți au cerut o întrevedere cu președintele parlamentului și aici trebuia să fie înaintate și discutate problemele, și de explicat la veterani: „Uitați-vă, avem atâtea milioane de lei, ne trebuie atâtea pentru pensii, atâtea pentru asta, pandemia asta a dat peste noi”, o discuție să fie, ca oamenii să înțeleagă.”