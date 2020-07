Un bărbat, executat în Iran. Cum ar fi contribuit la uciderea generalului Soleimani

08:10

Copiii cu vârste de peste zece ani pot transmite coronavirusul într-o măsură la fel de mare ca adulţii, arată un studiu amplu efectuat în Coreea de Sud pe un eșantion de 65.000 de persoane, ale cărui rezultate par să indice că redeschiderea școlilor este periculoasă, scrie cotidianul „The New York Times”, citat de Mediafax. În dezbaterile intense privind redeschiderea şcolilor, o întrebare-cheie a fost dacă şi cât de mult pot transmite copiii coronavirusul. Studiul efectuat de Centrul sud-coreean pentru Controlul şi Prevenirea Epidemiilor are răspunsul: copiii mai mici de 10 ani transmit coronavirusul cu o frecvenţă mai redusă decât adulţii, dar riscul nu este zero. În schimb, copiii cu vârste între 10 şi 19 ani pot transmite coronavirusul cel puţin la fel de mult ca adulţii. Cercetătorii sud-coreeni au monitorizat 59.073 de persoane care au avut contacte cu 5.706 de pacienţi bolnavi de Covid-19, în perioada 20 ianuarie - 27 martie 2020. Studiul s-a concentrat pe rata contagierii în rândul membrilor familiei restrânse. Rata de contagiune a fost de 18,6% în familiile în care erau copii cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani. În casele în care erau copii cu vârste de până la nouă ani, această rată a fost de 5,3%. „Studiul nostru are unele limitări. În primul rând, numărul cazurilor de infectare poate a fost subestimat, dat fiind că poate nu au fost identificaţi bolnavii asimptomatici. În plus, cazurile detectate ar fi putut fi contagiate prin expuneri în afara locuinţei”, au ținut să sublinieze cercetătorii sud-coreeni. Concluziile sugerează că, în cazul redeschiderii şcolilor, comunităţile se vor confrunta cu focare de infecţie la copiii de toate vârstele, avertizează unii experţi. Unele studii din Europa şi Asia au sugerat că probabilitatea infectării copiilor este mai redusă. Dar multe dintre acest studii au fost de amploare redusă şi nu au avut o metodologie corectă, a atras atenția dr. Ashish Jha, directorul Institutului de Sănătate Globală al Universităţii Harvard.