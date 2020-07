Decis! Școala de Arte Plastice din municipiul Ungheni va purta numele ”Raisa Cojocaru”

10:30

Filmul regizorului nisporenean, Dumitru Grosei „Călărași – un ținut la poarta raiului” a avut zilele trecute un succes strălucit, acesta fiind prezentat publicului în orașul german Bühl, informează radiochisinău.md.Documentarul a fost demonstrat în cadrul unui eveniment de schimb cultural între două orașe înfrățite - Bühl (Germania) și Călărași (Republica Moldova). La proiecție, care a avut loc la un cinematograf auto, au participat în jur de 150 de spectatori, ceea ce constituie un rezultat foarte bun, în condiții de pandemie, așa cum susțin organizatorii festivalului.De subliniat că filmul ”Călărași – un ținut la poarta Raiului” a fost realizat în 2017 și, de atunci, a obținut multe premii importante la diferite festivaluri internaționale – din Rusia, Grecia, Franța, SUA, Bulgaria, China, etc. Filmările documentarului au avut loc în zona codrilor din Călărași, la care au participat circa 400 de localnici – gospodari, mici întreprinzători, membri ai colectivelor artistice din localitate. „La Călărași, am fost invitat de un tânăr producător și nu știam dacă voi acceptat să fac filmul. Dar când am văzut ce lucruri interesante sunt acolo – și din punct de vedere etnografic, ce ține de tradiții, m-a interesat foarte mult. Mai ales că am studiat domeniul antropologiei, etnografiei și vedeam lucruri valoroase”, a spus pentru același post de radio, regizorul Dumitru Grosei, ținând, totodată să menționeze că acest film a însemnat foarte multă muncă, foarte multă dragoste și foarte multă promovare.