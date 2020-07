Primele 60 de autobuze care urmează să fie achiziționate din Belarus vor ajunge la Chișinău în următoarele șase luni

10:15

„Eu nu am fost niciodată să fac fotografii în lanuri de levănțică, nici în lanuri de grâu, nici pe câmpuri cu floarea-soarelui. În acest an am să mă duc. Și am început cu macii” așa își începe povestea, redactora-șefă #diez, Elena Baranov. Articolul (foto) Tânăra din Moldova care a fost în (aproape) toate lanurile cu flori și plante populare pe Instagram în vara 2020 apare prima dată în #diez.