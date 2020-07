Un activistul din Petersburg a fost arestat pentru de 20 de zile pentru bannerul: „SCHIMBĂ PUTEREA, NU CONSTITUȚIA!”

09:10

Dacă Procurorul General Alexandru Stoianoglo consideră că va reuși să mușamalizeze și de această dată cazurile de corupție a “kuliokarilor”, avându-i protagoniști pe Igor Dodon, Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov, cel de trădare de patrie cu același Igor Dodon și finanțarea din Rusia, via Bahamas, a PSRM și a campaniei prezidențiale a lui Dodon din 2016, atunci greșește amarnic. Atât deputații onești și necorupți din Parlament, dar, mai ales, cetățenii noștri nedreptățiți, nu vor mai permite această abordare părtinitoare a Procuraturii Generale. Ca să fie în același stil de comportament, de acțiune, dar și de vocabular cu cel al Procurorului General, îi vom spune acestuia foarte tranșant și ferm: "Hvatit, Sașa!" (E suficient cât am răbdat, Sașa!). Ei vor trebui să răspundă in fața Legii, dar și a cetățenilor.