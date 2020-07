Continentul african începe să se desprindă. Când se va forma un nou ocean

13:30

Pandemia de COVID-19 demonstrează că pentru a combate sărăcia în toate formele sale trebuie să ţinem cont nu numai de venituri. Un nou raport global lansat de PNUD arată că, înainte de lovitura pandemiei de COVID-19, s-au înregistrat progrese în combaterea sărăciei, potrivit Indicelui Sărăciei Multidimensionale (ISM), care înseamnă nu numai venituri, ci şi accesul la apă potabilă, educaţie, electricitate, alimente şi alţi şase indicatori. Acum, acest progres este în pericol. Datele publicate de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Iniţiativa Oxford pentru Sărăcie şi Dezvoltare Umană (OPHI) constată că 65 din 75 de ţări analizate şi-au redus semnificativ nivelul sărăciei multidimensionale, între anii 2000 şi 2019. „COVID-19 are un impact profund asupra dezvoltării. Toate aceste date de dinainte de pandemie sunt un mesaj de speranţă. Istoriile de succes din trecut despre modul de reducere a multiplelor feţe ale sărăciei acum ne arată cum ne putem recupera şi îmbunătăţi viaţa a milioane de persoane,” afirmă Sabina Alkire, Directoarea OPHI de la Universitatea Oxford. Abordarea sărăciei multidimensionale într-o lume post-COVID-19 Deşi nu sunt disponibile date pentru a măsura amplificarea sărăciei multidimensionale la nivel mondial după pandemie, simulările pentru 70 de ţări în curs de dezvoltare, bazate pe impactul anticipat al virusului doar asupra a două componente ale ISM global - nutriţie şi frecvenţă şcolară - sugerează cât de mare ar putea fi impactul crizei, dacă aceasta nu este combătută. Experţii au simulat trei scenarii, în care 10, respectiv 25% şi 50% dintre persoanele care sunt multidimensional sărace sau vulnerabile devin subnutrite, iar jumătate din copiii cu vârsta de şcoală primară nu mai frecventează şcoala. În aceste condiţii, nivelul sărăciei ar putea regresa la cel de acum 8-10 ani. „COVID-19 este cea mai recentă criză care a lovit întreaga lume, iar schimbările climatice nu fac decât să anticipeze alte crize. Fiecare din ele îi va afecta pe cei săraci în numeroase moduri. Mai mult decât oricând, trebuie să depunem eforturi pentru a combate sărăcia, dar şi vulnerabilitatea la sărăcie, sub toate formele sale. Iată de ce Indicele Sărăciei Multidimensionale este atât de important", susţine Pedro Conçeicão, Directorul Oficiului PNUD pentru Dezvoltare Umană. Moldova, marcată de disparităţile urban-rural Valoarea ISM pentru Republica Moldova este 0,004, conform ultimelor date disponibile din 2012. Cel mai mare impact pentru sărăcia multidimensională îl are nivelul de trai, urmat de educaţie şi sănătate. Moldova este poziţionată drept una dintre cele mai sărace ţări din regiune, cu inegalităţi între zonele urbane şi rurale în accesul la educaţie şi servicii. Potrivit Biroului Naţional de Statistică din Moldova (BNS), rata sărăciei absolute a constituit 23% în 2018, în scădere cu 4,7 puncte procentuale faţă de 2017 (Indicatorul ODD 1.2.1). În acelaşi timp, rata sărăciei extreme a fost de 8,7%. PNUD Moldova susţine Biroul Naţional de Statistică pentru a produce un ISM local, care va fi lansat în curând şi care ia în considerare contextul ţării şi particularităţile dimensiunilor sărăciei din Moldova. Pe măsura înaintării crizei COVID-19, se amplifică şi efectele negative pe multiple dimensiuni, în special pentru grupurile vulnerabile. PNUD Moldova efectuează, în numele Echipei de ţară a ONU din Moldova, o evaluare minuţioasă a impactului socioeconomic al crizei, care va face radiografierea vulnerabilităţilor. Abordarea fiecărei provocări necesită soluţii complexe, care să ţintească dincolo de creşterea veniturilor. Acest lucru este valabil mai ales în lumina activităţii PNUD, care încurajează societăţile să profite de ocazia de a regândi parcursul dezvoltării şi să reconstruiască mai durabil în era post-COVID. sursa: tvrmoldova.md