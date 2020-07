FOTO // Protestatarii au decis să se "răcorească" după căldura de afară cu bere

18:40

„Am discutat despre situația economică din țară în ansamblu, starea de lucruri în sectoarele financiar, bancar și cel nebancar și am examinat cele mai importante probleme cu care se confruntă această instituție de stat.În cadrul dialogului, în mod special, am analizat situația privind microcreditele nebancare, care sunt destul de solicitate de către populație. Totodată, am menționat faptul că în acest sector se atestă lipsa unei abordări sistemice, iar cetățenii se plâng pe dobânzi nejustificat de mari și solicită intervenția statului în asemenea cazuri.În context, am abordat posibilitatea de a stabili o reglementare uniformă mult mai strictă a emiterii de credite nebancare pentru populație”, a precizat președintele.