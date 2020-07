Summitul de la Bruxelles a intrat in prelungiri. Liderii europeni nu au ajuns la un acord privind bugetul si fondul de relansare, de care UE are nevoie in contextul pandemiei de Covid-19 - VIDEO

Summitul de la Bruxelles a intrat in prelungiri. Liderii europeni nu au ajuns la un acord privind bugetul si fondul de relansare, de care UE are nevoie in contextul pandemiei de Covid-19 - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md