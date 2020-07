Agenția de pelerinaje a Patriarhiei Române, circuite culturale și spirituale pe meleagurile României

13:10

Mai mulți lideri politici de la Chișinău au reacționat la incidentele care au avut loc ieri, în fața Parlamentului, la protestul veteranilor războiului moldo-rus de la Nistru și au condamnat acțiunile polițiștilor și ale actualei guvernări a Republicii Moldova. „Ieri guvernul lui Dodon i-a călcat în picioare pe cei care și-au sacrificat tinerețea și sănătatea apărând Moldova. Dodon și guvernul său ne-au umilit pe toți târând veteranii războiului de pe Nistru pe asfalt. Și nu s-au oprit aici, le-au deschis dosare penale. Cum se poate ca acești oameni, care și-au pus viața în pericol luptând pentru țară, să fie tratați ca dușmani ai țării? Nu e de ajuns că au rămas cu sechele pe viață? Nu e de ajuns că trăiesc din alocații mizere și nu pot beneficia de tratament și medicamente necesare? Nu e de ajuns că le sunt plecați copiii și au rămas singuri, fără sprijin? În loc să fie ascultați și ajutați, veteranii sunt batjocoriți”, a declarat Maia Sandu, lider PAS. Sursa a mai adăugat că eroii au ajuns să fie târâți și loviți la ordinele unui trădător și laș, care își spune președinte, dar se teme de propriii cetățeni. „Dodon, te vom alunga de la putere și vei răspunde pentru toată batjocura și umilința la care supui acest popor”, a mai subliniat Maia Sandu. Și Dorin Chirtoacă, liderul Partidului Liberal a venit cu o reacție în acest sens. Fostul primar de Chișinău este de părere că astfel trebuie să arate sfârșitul mandatului lui Igor Dodon, care mai are doar 108 zile. „În ziua în care veteranii de război de pe Nistru, cavaleri ai ordinului Ștefan cel Mare, sunt batjocoriți, tăvăliți și târâți pe jos pe bulevardul cu același nume, Dodon oferă decorații pentru participarea umilitoare a militarilor noștri la parada de la Moscova, de pe 24 iunie, în compania a cel putin doi ofițeri ai Rusiei. După tinerii de la 7 aprilie 2009, au ajuns și veteranii, bătrâni și albi la cap deja, sa fie bătaia de joc a regimului. Atât, până aici, de azi începe numărătoarea inversa pentru cariera politica a lui Dodon! La 16 iulie 2020, Dodon a trecut linia roșie și și-a semnat sentința!”, a punctat Dorin Chirtoacă. La rândul său, Valeriu Munteanu, liderul Uniunii Salvați Basarabia a comentat o fotografie de la altercațiile dintre polițiști și veterani, care a sensibilizat întregul stat. „Sub genunchii tinerilor polițiști este un veteran al războiului ruso-moldovenesc de pe Nistru, care are cam 65-70 de ani, „mare pericol”! În planul doi alți apărători ai acestui petic de pământ sunt călcați în picioare. Știți de ce? Pentru că aceasta este atitudinea adevărată, ilustrată și etalată a președintelui RM față de subiectul conflictului transnistrean, pe care l-a tratat mereu în favoarea Federației Ruse și în beneficiul separatismului de la Tiraspol”, a remarcat sursa. Totodată, Valeriu Munteanu i-a îndemnat pe românii basarabeni să nu uitate această imagine până în luna noiembrie, atunci când vor avea loc alegerile prezidențiale. Amintim că zeci de veterani ai conflictului armat de pe Nistru au protestat joi, 16 iulie 2020, în fața Parlamentului de la Chișinău. Manifestanții au cerut demisia conducerii Republicii Moldova, înlăturarea posturilor ilegale din Zona de Securitate de pe Nistru, dar și o serie de revendicări printre care polița de asigurare gratuită, reducerea vârstei de pensionare a veteranilor până la 55 de ani, tratamente la sanatorii, etc. Spre seară, când protestatari au vrut să instaleze corturi în fața Legislativului au avut loc altercații cu forțele de ordine. Veteranii au fost bruscați, târâți pe jos și umiliți de polițiști, iar câțiva dintre ei au fost încătușați. Ulterior, presa de la Chișinău a scris că toți veterani reținuți au fost eliberați, după ce au fost audiați. Ei riscă să fie amendați pentru că au încălcat ordinea publică. Articolul Constatare după ce veteranii războiului de la Nistru au fost umiliți și bătuți la Chișinău: „Dodon a trecut linia roșie și și-a semnat sentința!” apare prima dată în InfoPrut.