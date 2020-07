PANDEMIA COVID 19 este o FARSĂ! Cine spune acest ADEVĂR ?

08:30

LAȘITATE ȘI TRĂDARE(II) DELAȚIUNEA Am dorit să scriu acest articol când am auzit că s-a deschis un număr de telefon pentru semnalarea „Neregulilor” în respectarea „Măsurilor”, dar am ezitat totuși să scriu, gândindu-mă că poate nu este necesar și poate sunt eu mai prăpăstios, cum se spune. Evoluția lucrurilor însă,...