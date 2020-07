Grecia introduce reguli stricte pentru turişti. Dacă eşti prins fără mască, plăteşti o amendă cât câteva zile de cazare

16:40

Administraţia Trump are în vedere impunerea unei interdicţii de călătorie în SUA pentru toţi membrii Partidului Comunist Chinez şi a familiilor acestora, scrie The New York Times. Un decret prezidenţial în acest sens este în prezent în formă de proiect şi nu a ajuns spre avizare la Donald Trump, scrie NYT, citând surse. Proiectul de interdicţie ar urma să se refere şi la revocarea ...