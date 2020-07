Accident teribil pe Transfăgărășan. Un mort și trei răniți, după ce o mașină s-a răsturnat de mai multe ori

11:10

Luna este in descrestere si se afla in drum spre zodia Rac. Bucura-te de micile placeri ale vietii, caci, pe masura ce luna avanseaza dinspre Gemeni spre Rac, ea interfereaza cu Jupiter, Pluto si Saturn aducand momente de suspans. Luni vom avea Luna noua in Rac. Este a doua Luna noua in Rac in 30 de zile si prima Luna noua fara eclipsa. Te poti astepta ca lucrurile sa revina la normal. Dar mai e pana luni. Asadar ramane intrebarea: Ce se afla dupa colt?