Încă patru moldoveni au pierdut lupta cu virusul Covid-19; Bilanțul deceselor a ajuns la 680

19:40

Volumul de memorii despre viaţa în familia Trump şi efectele acesteia asupra psihicului preşedintelui american în exerciţiu s-a vândut în 950.000 de exemplare joi, în prima sa zi după lansarea în librării, a anunţat editura într-un comunicat de presă. Numărul exemplarelor vândute include şi comenzile pre-sale în toate formatele. „Too Much and Never Enough' a intrat în atenţia opiniei publice într-un fel în care puţine cărţi o fac, devenind un fenomen cultural şi o lectură obligatorie pentru oric...