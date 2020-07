Deconectări de lumină, programate pentru duminică, 19 iulie

10:00

O locuitoare din Chişinău pe nume Ana Moraru ne-a scris pe adresa de email intreaba@noi.md în speranţa că îşi va putea totuşi disciplina vecinii de bloc, care o trezesc cu regularitate în fiecare noapte.„Bună ziua. Eu am o astfel de întrebare: vecinii mei de scară fac galăgie îndeosebi dupa ora 22.00, trîntesc ușa de la intrarea în apartament şi vorbesc tare. Eu am încercat să le explic calm c