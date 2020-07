(doc) În ce locuri din țară preferau să se odihnească părinții și buneii noștri. Cum arată harta turistică a Moldovei din anul 1969

13:30

Federația Internațională a Asociațiilor de Inventatori IFIA și-a propus să motiveze comunitatea științifică să se implice plenar într-un amplu proces de cercetare și inovare pentru a descoperi tehnologii și soluții care să contribuie la combaterea răspândirii virusului și reducerea numărului victimelor acestuia. Eforturile depuse în acest scop de către inventatori, companiile inovatoare, universități și centrele de cercetări științifice au fost onorate în cadrul unui concurs internațional organizat online sub genericul „Invenţii VS Corona, Istanbul 2020” – „Invention Contest for the Benefit of Humanity Against COVID-19”, fiind acceptate 202 inovații ale inventatorilor din 35 de țări ale lumii. Articolul Două profesoare de la UTM au obținut certificatul GOLD la concursul internațional „Invenţii VS Corona” apare prima dată în #diez.