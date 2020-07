Un bărbat de 78 de ani a decedat din cauza COVID-19. Bilanțul victimelor a ajuns la 676

12:10

372 de pacienți infectați cu COVID-19 se află în stare gravă, dintre care 26 sunt conectați la aparatul de respirație asistată, informează Ministerul Sănătății. Totodată, 961 de persoane au o stare de sănătate de gravitate medie, iar ceilalţi pacienţi au o stare satisfăcătoare. La momentul actual, 78 de copii infectați cu COVID-19 sunt internați în