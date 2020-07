NM Espresso: despre propunerea lui Dodon de a permite nunțile, scandalul legat de „țigările din foi de tutun” și despre polițiștii – «божиe одуванчики» („sfinți”)

11:00

Împrumutul în valoare de 20 milioane de euro din tranșa a doua din Programul de asistență macrofinanciară a Uniunii Europene pentru Republica Moldova a ajuns pe contul Ministerului Finanțelor la data de 16 iulie 2020. Grantul în valoare de 10 milioane de euro urmează să fie debursat pe parcursul săptămânii vitoare. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, […] The post Cele 20 milioane euro din tranșa a doua de asistență macrofinanciară din partea UE au ajuns pe contul Ministerului Finanțelor appeared first on NewsMaker.