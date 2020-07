Circulația motocicletelor pe bulevardul Ștefan cel Mare a fost interzisă

16:40

Anii de școală sunt acea perioadă importantă din viață care ne formează ca personalități, ne setează traiectoria pe care vom merge și ne deschide uși despre care nici nu bănuiam înainte. Totodată, anume în acești ani se pun cele mai multe pietre la temelia personalității noastre. De primii ani petrecuți în colectivitate depinde cât de capabili vom fi să luăm decizii, să ne acceptăm așa cum suntem și să putem riposta în fața lucrurilor care ne nemulțumesc. Violența la școală este un subiect delicat, care pendulează constant între frică, intimidări, jigniri și zdrobirea eu-lui propriu. Deși nu este un fenomen nou pentru țara noastră, bullying-ul ia amploare de la an la an. Ce stă la baza acestor porniri grosolane, cine ar trebui să împiedice violența între elevi sau între profesori și elevi, dar și ce soluții există pentru a pune piedici acestui fenomen, am încercat să aflăm în reportajul de mai jos.