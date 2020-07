Biserica Sf. Gheorghe din Botoșani, renovată cu fonduri europene

17:20

Octavian Țîcu, liderul Partidului Unității Naționale, a chemat mai mulți lideri unioniști de la Chișinău „la un duel, în orice formă, cu mănuși sau fără”. Se întâmplă după ce acesta a fost criticat dur pentru că a afirmat anterior în cadrul unei emisiuni tv, că societatea din Republica Moldova nu este pregătită să accepte o femeie președinte. „Ceea ce scriu nu-i un text oficial, de aceea rog să-l tratați ca o autoreflecție. Nu-mi stă în fire să polemizez cu oamenii care n-au ce spune. Cu atât mai mult cu cei care n-au prea făcut multe în viață. Vorba filosofului care era expus unei critici de concept de către un cizmar ce-i repara încălțămintea - Dumneata mai sus de gleznă n-ai dreptul să judeci. Au chacun son metier”, a spus Octavian Țîcu la începutul mesajului său. Apoi, deputatul a precizat că la catedră şi în cărți este profesor şi istoric, iar în politică este politician. De aceea afirmațiile şi declarațiile sale trebuie înțelese în contextul bătăliilor politice. „Isteria feministă o consider gratuită şi suptă din deget pentru că am exprimat o opinie prin prisma unor cercetări temeinice şi judicioase, care reflectă o realitate - societatea noastră nu este pregătită să accepte o femeie preşedinte. Îmi doresc o prezență feminină în politică, contribui plenar la cooptarea femeilor în partid, iar multe dintre ele au mai mult caracter şi maturitate politică decât fervenții bărbați-pasişti, al cărui feminism etalativ este ridicol”, a concretizat Octavian Țîcu. Potrivit liderului PUN, discriminatorii sunt insinuările jignitoare la adresa boxerilor, pe care le suportă de când a intrat în politică. Totodată, Octavian Țîcu se pare că i-a atacat voalat pe Maia Sandu, Dorin Chirtoacă, Valeriu Munteanu și Ion Sturza. „Unii „cavaleri" romantici şi rătăciți, pe loc gol şi fără noimă, s-au erijat în apărători ai preasfintei şi preavirginei. Le propun, în spiritul nobil medieval, să-i apere onoarea prin duel. În orice formă, cu mănuşi sau fără, iar ca să nu pierd timpul - Ionică, Dorinică şi Valerică pot veni împreună, dacă separat au frică”, a punctat Octavian Țîcu pe Facebook. La scurt timp, liderii Mișcării Politice Unirea au venit cu anumite propuneri referitor la „duelul” anunțat de Octavian Țîcu. Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Liberal a menționat că se află în carantină până la ‪26 iulie‬, și a propus o foaie de parcurs pentru desfășurarea presupusului „duel”. „1. Expunerea, în perioada ‪16 - 31 iulie‬, de către fiecare candidat anunțat, a viziunii și soluțiilor pe domeniile de competență ale președintelui RM, precum și pe domeniile de activitate ale Guvernului (online) - politică internă, politică externă, soluții în economie, sanatate, educație, tineret, justiție, mediu, agricultură, etc; 2. Participarea, împreună, în perioada ‪01 - 31 august‬ la dezbateri media (radio și tv) în fața reprezentanților societății civile și a mediului academic; 3. Participarea, în comun, la evenimente ale unioniștilor în teritoriu; 4. Organizarea / participarea la o masă rotundă organizată de Mișcarea Civică Europeană; 5. Dezbatere publică online organizată cu Diaspora pentru a le cunoaște așteptările și a răspunde la întrebările lor; 6. Întâlnire cu partidele pro-europene pentru a determina conduita fiecăruia în timpul campaniei, precum și pentru evaluarea campaniei prin prisma pandemiei de Covid-19, pentru a preveni răspândirea virusului; 7. Ca urmare a derulării „duelului” conform punctelor 1-6, înaintarea unui singur candidat, unic, al unioniștilor la alegerile prezidențiale! În cazul în care acestei abordări nu i se va da curs, rămâne să fie asigurate zale, lănci, sulițe, săbii și restul recuzitei necesare, numite ora, ziua și locul, pentru a desfășura confruntarea în modul medieval propus, cu precizarea că limbajul și comportamentul specific Epocii de Piatră, nu va fi acceptat”, a subliniat Dorin Chirtoacă. La rândul său, Valeriu Munteanu, liderul Uniunii Salvați Basarabia, a declarat că acceptă duelul inițiat de Octavian Țîcu, dar „eu aleg armele - alergare și creație legislativă”. „Astfel, mâine dimineață, vineri (sau în altă zi convenită) la ora 6.00 îl aștept pe domnul Octavian Țîcu în PMAN din Chișinău, de unde vom alerga până în centrul municipiului Orhei, la monumentul domnitorului Vasile Lupu. Distanța este de doar 50 km. Alergăm doar noi doi, fără camarazi și suporteri. Dacă este puțin 50 km, eu accept orice alergare pe distanțe de până la 100 km. Nu cred că este neapărat nevoie să ne batem cu pumnii în cap ca să demonstrăm calitățile sportive. 50 de km de alergare sunt suficienți în acest sens, vă asigur. Având în vedere că dl Țîcu este deputat, plătit consistent din banii poporului, trebuie să-i dăm posibilitate să-și demonstreze și capacitățile la capitolul creație legislativă, astfel, când ajungem la Orhei, în maxim două ore vom scrie fiecare câte un proiect de lege (de la zero) și o sesizare la Curtea constituțională (fiecare alege pe loc pentru celălalt tema „legii” și a „sesizării CC”), scriem singuri-singurei, fără aghiotanți. După două ore ne obligăm să publicăm „operele” pe FB”, a propus Valeriu Munteanu într-un mesaj public. Totodată, liderul USB i-a sugerat lui Octavian Țîcu să prezinte public „cercetări temeinice și judicioase” care ar demonstra că societatea noastră „nu este pregătită să accepte o femeie președinte” Amintim că acum câteva zile, Octavian Țîcu, a declarat în cadrul unei emisiuni tv că Maia Sandu este cel mai comod adversar pentru Igor Dodon într-un eventual tur II pentru prezidențiale din mai multe considerente, printre care și cel că Republica Moldova „încă nu este pregătită să aleagă o femeie”. Totodată liderul PUN i-a cerut voie moderatorului să nu spună o frază despre Maia Sandu „pentru că e femeie”. Mesajul lui Octavian Țîcu a stârnit mai multe reacții negative fiind catalogat drept unul misogin. Printre cei care au reacționat au fost Valeriu Munteanu, Dorin Chirtoacă și fostul premier Ion Sturza. Articolul Legătura dintre ,,duelul” unioniștilor și Maia Sandu apare prima dată în InfoPrut.