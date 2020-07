Siegfried Mureşan provoacă Rusia

22:00

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a anunţat că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a cărui gravitate nu a încetat să o minimalizeze de la începutul pandemiei, dar care s-a soldat deja cu circa 65.000 de morţi în ţara sa, relatează AFP. "Rezultatul pozitiv tocmai a venit", a declarat şeful