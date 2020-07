Anunțul șefului NASA, după ce Rusia a refuzat să se alăture programului Artemis, de explorare a Lunii

10:40

Ieri, 16 iulie 2020 în fața Parlamentului Republicii Moldova a avut loc un protest a veteranilor de pe Nistru. În timpul protestelor mai mulți participanți ai manifestației au fost agresați de polițiști ce au folosit forța dar și gaze lacrimogene, iar unul din ei a ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu mai multe răni. Acesta declară că a fost bătut de către poliști în timpul manifestației, scrie safenews. Dumitru Urîtul de la Varnița, am venit astăzi, 16 iulie 2020, la Parlament să protestăm, ca să ne cerem drepturile de veterani de război și am protestat cât am protestat, pașnic, […]