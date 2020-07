Covid-19 a răpus alte nouă vieți. Șase bărbați și trei femei au pierdut lupta cu virusul

12:30

Designerii autohtoni au reinventat moda de odinioară și au creat colecții deosebite după principiul “Moda nu are vârstă”. Branduri locale de fashion înseamnă stofe delicate și calitative care scot în evidență frumusețea naturală a moldovencelor. Cine nu are măcar o piesă made in Moldova, probabil că nu cunoaște toate avantajele unui brand autohton de modă. Hainele create #acasă la noi reprezintă un mix armonios de culori, emoții și preferințe locale.