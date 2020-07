Declarație PSRM în susținerea Guvernului Chicu

13:00

Fracțiunea Partidului Platforma Demnitate și Adevăr a înaintat astăzi, 16 iulie, în plenul Parlamentului moțiunea de cenzură. „Guvernul învestit la data 14 octombrie 2019 a încălcat pe toată perioada activității sale și în repetate rânduri legislația în vigoare, Constituția Republicii Moldova, subminând suveranitatea și securitatea financiară și economică a țării”,... The post Moțiunea de cenzură, înaintată în plenul Parlamentul appeared first on Portal de știri.