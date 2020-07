Un bărbat, reținut la Bălți după ce a fost anunțat în urmărire națională acum șase ani: Ce infracțiuni a comis

17:40

Cu toate că a fost dorit cu insistență de Real Madrid, unde putea lucra cu compatriotul său Zinedine Zidane, Paul Pogba are șanse mari de a rămâne la Manchester United. Mijlocașul, campion mondial în 2018, este aproape de a semna o nouă înțelegere cu United, valabilă pe cinci ani, iar conducerea clubului este încrezătoare că acest lucru se va întâmpla, scrie The Sun. Asta ar însemna că Pogba ar putea rămâne la United până la vârsta de 33 de ani. Mijlocașul care acum are 27 de ani mai are contrac...