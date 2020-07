Cartea despre viața familiei Trump, scrisă de nepoata președintelui, s-a vândut în aproape un milion de exemplare în prima zi de la lansare

Volumul de memorii "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Prea mult şi niciodată suficient: Cum l-a creat familia mea pe cel mai periculos om din lume"), de Mary L. Trump, nepoata preşedintelui american, a stabilit un record de exemplare vândute pentru editura Simon&Schuster în prima sa zi

