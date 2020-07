O moldoveancă cu patru copii, repatriată dintr-o tabără din Siria. A ajuns acasă cu suportul președintelui Dodon

19:30

Președintele Moldovei, Igor Dodon, consideră că Guvernul condus de Ion Chicu face față situației în condiții dificile provocate de pandemiei, iar acțiunile unor forțe politice “nu au nimic în comun cu interesele cetățenilor”. Declarațiile au fost făcute de șeful statului într-un comentariu oferit în exclusivitate pentru Sputnik.Joi, fracțiunile PPDA și PAS au inițiat în Parlament o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu.„Ceea ce se întâmplă astăzi în Parlamentul nu are nimic în comun cu interesele cetățenilor, care așteaptă din partea deputaților tuturor partidelor să fie mai aproape de popor și să rezolve problemele cu care se confruntă cetățenii din cauza pandemiei, secetei și crizei economice, nu să se ocupe de reglări de conturi politice în organul legislativ”, a menționat Dodon.Potrivit șefului statului, „executivul condus de Chicu face față situației, în pofida unor condiții dificile, care au afectat majoritatea statelor”.„Tentativele de a demite Guvernul, după ce acesta a adoptat zilele trecute niște decizii importante pentru pensionari, pentru lucrători medicali, agricultori, funcționari de stat, când a fost lansat procesul de întoarcere a aeroportului în proprietatea statului, și au fost obținute niște rezultate reale în investigarea și tragerea la răspundere a celor vinovați de furtul miliardului, arată mai mult, fie ca o aventură a partidelor din fostul bloc ACUM, fie ca o înțelegere cu forțele oligarhice, care vor să-și restabilească controlul asupra instituțiilor de stat”, consideră președintele.De asemenea, Dodon a menționat că, indiferent de ce se va întâmpla în Parlament săptămâna viitoare, președintele va face tot ce îi stă în puteri pentru ca cetățenii să nu aibă de suferit și nu va permite forțelor oligarhice să captureze din nou statul.Raportul de forțe în parlamentÎn prezent, socialiștii dispun de 37 de mandate, iar democrații – de 13. În acest fel, coaliția PSRM – PDM are 50 la sută din voturi. Inițiativele legislative ale coaliției sunt susținute și de deputatul independent, Alexandr Oleinic.Partidul Acțiune și Solidaritate (Maia Sandu) are 15 mandate, iar Partidul Platforma Demnitate și Adevăr (Andrei Năstase) – 11. În total, cele două componente ale fostului bloc ACUM au 26 de voturi.Luând în calcul deputații care au plecat din Partidul Democrat și au anunțat aderarea la alte forțe politice, Pro Moldova are în prezent 14 mandate, fracțiunea partidului Șor – 9. În afară de aceasta, în parlament există și un alt deputat independent – Octavian Țâcu.