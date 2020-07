Scrisoare deschisă către administraţia Trump pentru a se abţine de la reluarea testelor nucleare

09:30

Concursul de admitere la programele de studii superioare de licenţă şi master oferite de instituţiile de învăţământ superior, sesiunea 2020, se va desfăşura în regim online. Potrivit unei decizii a Guvernului, organizarea şi desfăşurarea sesiunii de bază a concursului de admitere va avea loc în aceeaşi perioadă la toate instituţiile superioare de învăţământ, 27 iulie-20 august. Conducătorii principalelor universităţi din ţară spun că sunt gata să organizeze cu succes procesul, respectând toate normele impuse de pandemia COVID-19. Solicitat de IPN, Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice, a remarcat că nu există mari probleme legate de înmatricularea online, trebuie doar de văzut în ce măsură pretendenţii la studii sunt psihologic pregătiţi pentru a avea încredere că atunci când au depus dosarul online el a ajuns la destinaţie. Imediat ce dosarul va fi depus online, pretendentul la studii va fi informat printr-un mesaj că dosarul său a fost recepţionat. Acesta dosar urmează a fi verificat, dacă au fost incluse toate actele necesare şi dacă diploma inclusă în dosar este una autentică. După asta, pretendenţii vor primi un al doilea mesaj prin care vor fi informaţi că dosarul lor a fost procesat şi este admis pentru participare la concurs. Candidaţilor care nu au acces la internet, ASEM le oferă posibilitatea să prezinte actele fizic, doar că ei vor trebui să se programeze în prealabil pentru o dată şi oră fixă. După ce va fi emis ordinul de înmatriculare intermediar, candidaţii vor decide la ce universitate aplică şi, respectiv, vor fi nevoiţi să prezinte dosarul în original. La ASEM, pentru a evita aglomerările de oameni, actele vor fi primite în mai multe blocuri de studii, acestea vor fi partajate pe domenii de formare profesională sau forme de studii. Atât candidaţii, cât şi membrii comisiei de admitere vor fi dotaţi cu mijloace de protecţie individuală: mască, mănuşi, pixul propriu. Încăperile vor fi dotate cu aer condiţionat, dezinfectanţi etc. Potrivit rectorului, universitatea atrage studenţii promovând oferta educaţională online, la fel ca şi alte universităţi, pe pagina oficială a instituţiei şi pe reţelele de socializare. Noutatea acestui an la ASEM este că se lansează mai multe programe de masterat pentru ciclul II de studii, interdisciplinare, pentru care în mod obligatoriu va fi prezentă componenta de tehnologii informaţionale cum ar fi: Tehnologii informaţionale în finanţe sau Tehnologii informaţionale în contabilitate. „Noi am numit aceste programe, programe post-COVID”, a precizat rectorul. Grigore Belostecinic spune că ASEM încearcă să atragă un număr mai mare de pretendenţi la studii care să rămână în ţară, prin oferirea posibilităţii de a primi două diplome în cadrul ASEM. În cadrul a şapte programe de studii vor fi oferite diplome duble care vor fi eliberate de două universităţi: ASEM şi Academia de Studii Economice din Bucureşti. Alte două programe de licenţă sunt în acest an în admitere cu Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iaşi. Primul program este în domeniul finanţe şi bănci, iar cel de-al doilea în asistenţă socială. De asemenea, este un program de masterat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, precum şi un program de licenţă în contabilitate cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Noutatea acestei admiteri la ASEM sunt programele de studii cu triple diplome pentru care absolvenţii vor primi trei diplome la absolvire. ASEM are în calitate de parteneri o universitate din Bulgaria şi una din Marea Britanie. În acest program de studii vor fi înmatriculaţi studenţi la specialităţile servicii hoteliere, turism şi agreement. În aceeaşi componenţă de universităţi, în acest an va fi lansat un program de masterat MBA (administrarea afacerilor) cu predare exclusivă în limba engleză. Printre condiţiile de aplicare la acest program este vechimea în muncă de cel puţin cinci ani. Potrivit rectorului, deja există acorduri de înmatriculare la ASEM pentru circa 100 de studenţi, preponderent din India şi alte state, care-şi vor face studiile în limba engleză, inclusiv la programele cu diplome duble sau triple. Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova, a relatat pentru IPN că UTM deja a început procesul de preînregistrare. Candidaţii completează la distanţă formularul, încarcă copiile scanate ale buletinului, a diplomei de BAC, copia diplomelor de participare la diverse concursuri, actelor cu privire la situaţia socială. Se achită şi o taxă de admitere. De pe data de 27 iulie, toate aceste preînregistrări trebuie confirmate, prin apăsarea unui buton. Deja sunt mai mulţi candidaţi care au încărcat în acest mod actele. Rectorul precizează că preînregistrarea nu oferă candidaţilor vreo prioritate la admitere, de acea nu contează dacă cineva se înregistrează acum sau mai târziu. Însuşi procesul online de admitere va fi începe în data de 27 iulie. Pentru cei care nu au acces la servicii internet, UTM oferă posibilitatea să depună actele fizic, printr-o înregistrare prealabilă. Odată cu încărcarea dosarului, acesta va fi verificat de comisia de admitere. Dacă dosarul este complet, acesta va fi tipărit, iar candidaţii se vor prezenta la comisia de admitere, care în acest an va fi în blocul de pe strada Studenţilor, unde vor fi intrări separate, cu rând electronic, cu programare. Va intra câte un student şi nu se va reţine mai mult de trei minute. Toţi participanţii la proces vor fi echipaţi corespunzător cu mijloace de protecţie individuală. La UTM, spune Viorel Bostan, studenţii sunt atraşi „cu dinamismul de care dă dovadă UTM”. Rectorul dă asigurări că la universitatea pe care o conduce se acordă o mare atenţie activităţilor studenţilor şi calităţilor studiilor. La UTM se investeşte în spaţii de învăţare, în instrumente TIC. Universitatea dezvoltă şi parteneriate cu alte universităţi din spaţiul european. „De aceea, din punctul nostru de vedere, este o alegere foarte bună, mai ales că ţinem cont de faptul că specialităţile inginereşti, mai ales acum, în ultima perioadă, devin extrem de importante şi pentru Republica Moldova”. Rectorul spune că deficitul de ingineri se atestă nu doar în Moldova, dar şi în ţara vecină, România, precum şi în Uniunea Europeană în general. „Din acest punct de vedere, cariera de inginer îţi oferă un viitor frumos atât timp cât tu o ai”. Programe noi în acest an la UTM nu sunt, urmează la anul viitor să fie modernizat şi revăzut Planul de studii. Solicitat de IPN, Vladislav Badan, secretarul responsabil al Comisie de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF), a menţionat că depunerea actelor online va avea loc prin intermediul platformei instituţionale e-admitere.usmf.md. Pe 7 august vor fi anunţate rezultatele intermediare. Între 8-18 august vor fi depuse dosarele în original conform unui orar prestabilit şi pe data de 20 august vor fi anunţate rezultatele finale. La etapa de depunere a actelor în original vor fi deschise mai multe puncte. Studenţii vor depune actele conform unui orar care va fi plasat pe pagina web a instituţiei sau vor fi informaţi printr-un email când şi la ce oră se pot prezenta. În încăperile respective va avea loc dezinfectarea periodică, se va efectua termometria persoanelor etc. Potrivit lui Vladislav Badan, USMF în acest an, comparativ cu anii precedenţi, are două programe noi de studii. Este vorba despre programul studii de licenţă ciclul I - Sănătate publică şi un alt program, Tehnologie radiologică. Pentru USMF, conform unei decizii a Guvernului, au fost programate 440 de locuri cu finanţare bugetară. Locurile la contract sunt stabilite de către instituţie în limita capacitărilor instituţionale, numărul de locuri urmează a fi stabilit. sursa: tvrmoldova.md