Cine crede că virusul e o minciună?

Platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate au depus în parlament o moțiune împortiva guvernului Chicu prin care speră să obțină demiterea executivului acuzat că a eșuat în gestionarea crizei sanitare și a consecințelor ei economice, dar și că ar fi izolat R. Moldova, lipsind-o de ajutorul necesar în lupta cu epidemia. PAS, care până acum nu era sigur că moțiunea e o idee bună în condițiile în care nu se știe dacă va trece, s-a răzgândit în ultimul moment, explicând că ar vrea să prevină fraudarea viitorului scrutin prezidențial. Socialiștii au reacționat acuzând-o pe Maia Sandu că ar fi intrat în alianță cu partidele oligarhice.Fosta prim-ministră Maia Sandu, care spunea până acum că formațiunea sa nu va semna moțiunea decât când vor exista 51 de voturi în parlament care s-o aprobe, a anunțat joi dimineață, cu doar o oră înainte de începutul ședinței parlamentului, că s-a răzgândit pentru că are mari îndoieli în legătură cu perspectiva unui scrutin electoral prezedențial corect la toamnă:„Noi nu o să-i permitem lui Igor Dodon să transforme procesul democratic într-un iarmaroc, unde voturile din regiunea transnistreană se cumpără cu 20 de dolari cu bani furați tot de la noi, iar loialitatea primarilor este cumpărată cu bani din bugetul de stat. El pregătește falsificarea alegerilor și vedem acest lucru din modificările la Codul Electoral pe care le împinge PSRM în regim de urgență. Ne spun despre asemenea acțiuni de începere a fraudării oamenii din toate localitățile țării.”Formațiunile ce și-au exprimat până acum disponibilitatea să sprijine moțiunea au împreună 49 de mandate, cu două mai puține decât ar fi necesar, dar și aceste 49 includ și formațiunea Șor în raport cu sprijinul căreia PAS-ul are o părere categoric negativă.Sandu speră, așa cum a declarat ea însăși joi dimineață, că cei care vor asigura voturile lipsă pentru trecerea moțiunii vor fi democrații, nu cei din formațiunea Șor.Pe de altă parte, liderul democraților, Pavel Filip, care a anunțat el însuși că s-a întâlnit cu o zi înainte în persoană cu Sandu pentru a discuta despre moțiune, a respins după acea întâlnire posibilitatea unui vot al democraților alături de grupurile lui Candu și Șor, pe care le acuză că i-au cumpărat jumătate din fracțiunea parlamentară.Soluția pe care o anticipează cei din Platforma DA și în care pare să creadă acum și PAS e ca democrații totuși să se răzgândească.„Fracțiunea PAS va semna moțiunea Platformei DA împotriva guvernului, în speranța că PD își va revedea poziția și va sprijini demiterea acestui guvern față de care la fel are pretenții. Noi am făcut cât am putut ca acest lucru să se întâmple”, a spus Sandu.Planul ulterior moțiunii, avansat de DA și agreat aparent de PAS și Pro Moldova, e un guvern asumat de Platforma lui Năstase, chiar dacă PAS a semnalat anterior că ar avea temeri că, după debarcarea guvernului, unele din formațiunile participante – se are în vedere cel mai probabil Pro Moldova - își vor condiționa votul pentru un următor executiv cu lucruri inacceptabile.De partea cealaltă a balanței când vine vorba de argumentele pro și contra demiterii lui Chicu stă însă temerea DA, împărtășită iată și de PAS, că lăsat să funcționeze, guvernul va întări flancul pro-rus și anti-occidental, iar Dodon ar putea utiliza masiv frauda pentru a câștiga prezidențialele și renunța ulterior la anticipate, ca să-și conserveze status quo-ul asupra situației politice din R. Moldova.În ce-i privește pe socialiști, decizia Maiei Sandu de a se alinia moțiunii a fost întâmpinată cu o oarecare surpriză, iar comentariul unui fruntaș al partidului, Corneliu Furculiță, șef al grupului de parlamentari ai PSRM, a fost că: „O felicităm pe Maia Sandu. Azi s-a închis capcana oligarhică în care a intrat cu succes”.Cuvintele „capcană”, „farsă” în raport cu decizia PAS au fost utilizate atât de socialiști, cât și de democrați, ambele grupuri politice pretinzând că se întâmplă o revanșă oligarhică, gestionată de oamenii fugarului Plahotniuc și în care s-a lăsat prins mai întâi Năstase, iar apoi și Sandu.