Expert: E important cum PAS are de gând să pregătească publicul pentru votarea moțiunii. Acest vot o poate costa pe Sandu eventuala victorie la prezidențiale

13:20

Deputatul independent, Alexandru Oleinic și-a expus poziția cu referire la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu, înaintată în Parlament, informează TRIBUNA. „To be, or not to be, that is the question… scria Shakespeare, punându-ne o întrebare la care încă nimeni nu a găsit un răspuns răspicat. Noi, reieșind din realitățile noastre, o modificăm, un pic […]