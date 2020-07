Dupa drama Covid-19, Italia se confrunta in aceste zile cu inundatii devastatoare in provincia Sicilia - VIDEO

Au fost retineri in masa aseara la Moscova, in timpul unui protest anti-Putin. Oamenii au iesit in strada in semn de solidaritate cu locuitorii din Habarovsk - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md