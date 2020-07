Protestul veteranilor. Poliția anunță proces penal: 9 pesoane, escortate pentru audieri (VIDEO)

17:30

Deputatul independent, Alexandru Oleinic, îl citează pe Shakespeare atunci când comentează moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ion Chicu, depusă de deputații Platformei DA și PAS. „To be, or not to be, that is the question, scria Shakespeare, punându-ne o întrebare la care încă nimeni nu a găsit un răspuns răspicat. Noi, reieșind din […] Articolul Alexandru Oleinic, despre moțiunea de cenzură împotriva Guvernului: „Când dăm jos și cu cine punem sus?” apare prima dată în Cotidianul.