Proces penal după protestul de astăzi din capitală: Nouă persoane, escortate la IP Buiucani

10:40

Doar că toate aceste mici cheltuieli declarate sunt imposibile: plățile pentru energie electrică, apă, gaz, servicii internet, cablu TV, interfon se ridică mult peste suma de 600 de lei. Ori, vorba jurnalistului Gabriel Călin, pe Telegram: “Maia nu priveste televizorul sau s-a conectat ilegal la cablu. În live iese furând internetul WI-FI de pe la vecini”.Din declarațiile publice de avere, Maia Sandu are în posesie o Toyota RAV4 produsă în 2007. Parametrii tehnici ai acestui automobil arată că are un consum de 11 litri de benzină la 100 de km în urban și 10 litri în extra-urban – potrivit portalurilor auto acest automobil ar consuma în mediu 8,7/100 km cu un total de 2226 de litri de benzină pe an. Asta ar însemna 185 de litri de benzină pe lună – adică 2858 de lei cheltuieli pentru benzină, fără a adăuga alte servicii de întreținere cum ar fi spălatul săptămînal al automobilului, schimbat ulei, cauciucuri etc. De aici.