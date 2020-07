FOTO // Un căruțas, prins în timp ce transporta sute de litri de alcool etilic; Ce explicație le-a dat polițiștilor

09:20

„Dacă noi toți am face astea cu rigurozitate, am putea cu adevărat să aducem epidemia sub control”, a declarat marți Redfield, citat de ABC News. Cazurile de coronavirus au explodat în ultima perioadă și în Statele Unite, ca și în alte țări. Mai mult de 3,4 milioane de americani au fost diagnosticați cu COVID-19 și peste 136.000 dintre ei au murit. Virusologul Robert Redfield crede că un element-cheie în controlarea pandemiei este folosirea măștilor. „Chiar cred că dacă toți americanii ar începe...