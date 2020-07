Detalii din dosarul în care au avut loc percheziții CNA la angajații cu funcții de conducere ai BNM

12:10

Ministrul Justiție, Fadei Nagacesvhi, a fost luat la rost de unii deputați pentru că nu purta mască în plenul Parlamentului. „Bateți în masă și o să-mi pun. Eu am să vă arăt unde se poartă mască", le-a replicat șeful de la Justiție. Președinta Legislativului nu a avut niciun îndemn pentru ministrul Nagacevschi să se conformeze […]