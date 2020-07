UN Women, UNFPA și UE lansează o inițiativă ambițioasă privind egalitatea de gen în cadrul Parteneriatului Estic

UN Women și UNFPA, împreună cu Uniunea Europeană (UE), au lansat un program regional pentru trei ani în scopul de a combate stereotipurile de gen și violența bazată pe gen în șase țări din cadrul Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. Programul, intitulat „EU 4 Gender Equality: Together Against Gender Stereotypes and […] Articolul UN Women, UNFPA și UE lansează o inițiativă ambițioasă privind egalitatea de gen în cadrul Parteneriatului Estic apare prima dată în Cotidianul.

