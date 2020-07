Momentul în care o mașină arde ca o torță în Chișinău (VIDEO) IGSU: Deocamdată nu se cunoaște de la ce au pornit flăcările

05:10

Robert Redfield, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, spune că „cele mai puternice arme pe care le avem” în lupta împotriva noului coronavirus sunt folosirea măștilor de protecție, spălarea mâinilor și păstrarea „cu inteligență” a distanțării fizice. „Dacă noi toți am face astea cu rigurozitate, am putea cu adevărat să aducem epidemia […] Articolul Cele trei condiții pe care trebuie să le respectăm pentru a aduce sub control pandemia; Opinia unui expert american apare prima dată în Cotidianul.