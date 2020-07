Precizările CSP privind eliberarea procurorului Galeru, care a gestionat mai multe dosare de rezonanță: „Unele încălcări țin de procese penale aflate în derulare”

09:40

Președinta PAS, Maia Sandu, a declarat că a discutat ieri cu conducerea PDM, încercând să convingă democrații să voteze pentru demiterea Guvernului Chicu. „E clar pentru toți că acest Guvern trebuie să cadă. Noi am făcut de am putut ca acest lucru să se întâmple. Ieri am am mai avut o discuție cu PDM în...