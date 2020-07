SUA vor impune noi sancțiuni gazoductelor Nord Stream – 2 și Turkish Stream

13:30

Proiectul privind modificarea Codului Electoral a fost votat în prima lectură de către majoritatea parlamentară, însă opoziția a atenționat că acesta conține prevederi care dăunează democrației. Principalele nemulțumiri țin de scurtarea programului din ziua votării cu două ore, precum și introducerea unei prevederi potrivit căreia Comisia Electorală Centrală (CEC) poate exclude din cursă un concurent electoral, atribuție care revine în prezent instanței de judecată. CEC a extins, până la data de 1 august, termenul prin care organizațiile cetățenilor moldoveni din diasporă pot înainta propuneri pentru constituirea unor secții de votare în țara lor de reședință pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Galina Sajin, aleasă în circumscripția din Europa, se arată nedumerită de graba socialiștilor de a adopta controversatele modificări electorale.Europa Liberă: Vorbim despre ceea ce se întâmplă astăzi în diasporă, mai cu seamă că s-a anunțat că alegerile prezidențiale sunt fixate pentru 1 noiembrie, iar între timp se întâmplă ceva cu Codul electoral. E clar cum va putea să voteze cetățeanul cu drept de vot în diasporă?Galina Sajin: „În legătură cu votarea în a doua lectură a Codului electoral, vreau să vă spun că s-au luat în seamă de către Comisia Electorală Centrală foarte multe modificări favorabile, dar sunt și multe lacune, pe care societatea civilă ni le-a semnalat și noi le vom promova ca amendamente. De exemplu, este o tendință de a micșora numărul de ore a zilei de votare și noi vom veni cu un amendament. Acesta este un atentat foarte grav asupra dreptului la vot al celor din diasporă și nu doar. Acest lucru este cel puțin bizar. Cum poți pe timp de pandemie să micșorezi durata zilei de votare?! De asemenea, vom veni cu amendamente referitoare la transportarea organizată a cetățenilor cu zecile de mii către secțiile de votare. Mai avem foarte multe întrebări la capitolul depunerea contestațiilor. Din societatea civilă ne-au venit iarăși semnalări și propuneri foarte bune, care nu s-au luat în vedere și încă multe altele, dar problema este că majoritatea existentă în parlament vrea să promoveze legea, ca să fie votată chiar în următoarea ședință plenară.Nu înțelegem această grabă, or pentru depunerea amendamentelor erau rezervate cel puțin 10 zile ca să fie înaintate, să fie examinate. Noi însă la ședința trecută am avut prima lectură și, peste o săptămână, ni se va propune, probabil, următoarea lectură, căci am văzut că șeful Comisiei juridice, dl Bolea, i-a dat un termen de opt ore colegului meu, Sergiu Litvinenco, pentru a depune amendamentele. Am rămas foarte uimiți de acest gest, este foarte stranie această abordare. Sperăm că totuși se vor abține să facă acest lucru, or, eu am propunerile de la Promo-LEX, de exemplu, propuneri de modificări, de îmbunătățire care sunt înșirate pe 100 de pagini și cam același volum îl am de la Institutul de Politici și Reforme Europene. Este mult de studiat și doar o dezbatere publică este foarte puțin pentru un așa document esențial în viața noastră politică și socială.”Europa Liberă: Pe lângă toate, nu se cunoaște totuși ce evoluții se vor înregistra în lupta cu pandemia de COVID-19. Fiecare țară, cel mai probabil, își va avea măsurile care protejează cetățenii. Este clar câte secții de votare vor fi deschise, este clar cum va putea fi asigurat un proces normal pentru cei care vor dori să se prezinte la vot?Galina Sajin: „Nu este încă o claritate și vă spun de ce. Este un termen - luna august - pentru propuneri din partea diasporei, este un termen pe care la solicitările noastre Comisia Electorală Centrală l-a extins. Or, săptămâna trecută apăruse această consultare publică cu diaspora, pentru care s-au dat doar 10 zile, ceea ce a stârnit iarăși nedumerirea noastră și am insistat ca să fie prelungit termenul acestei consultări, așa că va fi prelungit și sperăm foarte mult că se vor lua în considerare propunerile oamenilor din diasporă. Deci vom avea undeva pe la mijlocul lunii august o claritate în acest sens și eu sper că totuși nimeni nu va veni cu niște propuneri bizare de felul: diaspora nu va vota sau alte declarații, căci deja au stârnit nemulțumirea oamenilor și sper că nu se vor avânta în astfel de jocuri.”Europa Liberă: Apropo, la aceste procese electorale numărul celor din diasporă scade atunci când e vorba despre prezența la urnele de vot. Credeți că pentru acest scrutin din 1 noiembrie interesul va crește, există posibilitate ca lumea să fie mai motivată să vină să voteze?Galina Sajin: „Eu îmi pun o speranță foarte mare în diasporă și îndemn oamenii buni și pe această cale să vină la urne. Noi de aici facem tot posibilul ca să facilităm acest proces. Da, interesul scade, deoarece viața politică din țara noastră este foarte dezamăgitoare și lumea nu mai înțelege ce se petrece și îi vine greu să discearnă unde este binele și unde este răul, dar totuși eu îi îndemn pe toți să vină la votare. Noi, cei care am emigrat, ne folosim de niște drepturi extraordinare pentru cetățean, drepturile acestea au fost dobândite prin sudoare, prin sănătate și prin pierdere de vieți omenești, ca să se obțină dreptul la vot, dreptul la sănătate, dreptul la studii ș.a.m.d. și noi am mers și ne-am folosit de aceste drepturi obținute de altcineva. Deci, haideți să ne mobilizăm și să obținem schimbarea și drepturi și pentru țărișoara noastră.”Europa Liberă: Deseori se spune despre cei plecați în străinătate că ei și-ar pierde interesul pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, mai ales pentru viața politică de aici, de acasă, că și-au reintegrat familiile mulți dintre ei, și-au găsit un job stabil, de lungă durată, și-au cumpărat spațiu locativ. Ei mai manifestă interes și pentru ceea ce se întâmplă acasă? Galina Sajin: „Eu cunosc foarte multă lume bună care este stabilită și au joburi bine plătite, și nu știu dacă se vor întoarce vreodată, dar care sunt foarte interesați de viața și de ceea ce se întâmplă aici, în țară. Cunosc oameni care nici de gând nu au să se stabilească acolo unde au mers la lucru, dar sunt mai puțin interesați de ceea ce se face acasă, adică nu este un criteriu faptul că s-au stabilit acolo, este un dezinteres axat mai mult pe lipsa de informare și lipsa de interes.” Europa Liberă: Și chiar credeți că se vor mai găsi cetățeni care să parcurgă sute, mii de kilometri, ca să vină să-și dea votul la alegerile prezidențiale?Galina Sajin: „Eu sper foarte mult să fie optimizată amplasarea acestor secții de votare ca lumea să nu fie nevoită să parcurgă mii de kilometri, dar cunosc și oameni care ar face acest drum, care rămân fideli, deși stau acolo foarte bine unde stau, dar rămân fideli țării din care au ieșit.”Europa Liberă: Și în comunitățile de moldoveni de peste hotare se observă o scindare, o divizare, lumea s-a împărțit exact ca și acasă.Galina Sajin: „Este o altă idee pe care eu o promovez tot timpul – noi nu suntem împărțiți în diaspora și cei de acasă, noi suntem un tot întreg și, deci, cei care sunt peste hotare sunt la fel ca și cei rămași acasă. Poate sunt puțin mai liberi în a merge la vot sau a nu merge la vot, în a-și vinde votul și a nu-și vinde votul, dar ca și concepție eu cred că este bine ca fiecare să aibă o opinie a sa. Este important ca această opinie să fie onestă, să fie gândită, e bine să fim diferiți.”Europa Liberă: Dar când se va cunoaște cu exactitate numărul celor care sunt în străinătate?Galina Sajin: „Este o problemă foarte greu de rezolvat. Avem în acest sens foarte mare nevoie și de ajutorul statului român și nu știu care este posibilitatea de a discerne cetățenii noștri care dețin și cetățenia română. Noi suntem trei categorii peste hotare: cei care avem reședința legală în baza pașaportului moldovenesc, cei care suntem legalizați acolo în baza cetățeniei române și cei care muncesc ilegal, doar în baza liberalizării circulației pentru noi de către Europa. Și deci o estimare măcar și aproximativă este foarte, foarte greu de făcut. Eu consult deseori site-ul Institutului Național de Statistică al Italiei și văd că acolo cetățenii moldoveni, deci cei care sunt înregistrați cu pașaport moldovenesc acolo sunt în scădere, dar mulți obțin cetățenia României sau cetățenia Italiei. Ei figurează pe statisticile italiene ca orișicare alt cetățean, pentru că din experiența reală nu se vede că populația din Republica Moldova se diminuează pe teritoriul Italiei, dar cred că și în celelalte țări este aceeași situație.”Europa Liberă: Această pandemie de coronavirus nu a stopat exodul, lumea continuă să plece. E un indiciu care arată că ei au mers în căutarea unei vieți mai bune, că acasă le este greu să se realizeze, să câștige bucata de pâine. Dacă mai continuă această migrație - și așa despre Republica Moldova se zice că rămâne un stat depopulat -, unde se va ajunge?Galina Sajin: „Este un fenomen foarte neplăcut și indezirabil în viața noastră. Da, chiar și pe timp de pandemie, lumea disperată, fără locuri de muncă a mers pe căi mai puțin legale, dar a emigrat, pentru că undeva în Franța sau în Germania, sau în Italia îi aștepta un loc de muncă, chiar și ilegal. Este un fenomen foarte greu de oprit și îl vom putea opri doar odată cu eradicarea corupției și cu o reformă veritabilă în justiție, fiindcă de aici pornește totul. Dacă nu va fi corupție, businessul se va dezvolta, va putea crea locuri de muncă și atunci lumea se va putea opri acasă.” Europa Liberă: Pentru că sunteți deputată aleasă pe circumscripția din diasporă, ce ați reușit să faceți, cel puțin, într-un an și jumătate?Galina Sajin: „Interesele oamenilor din diasporă sunt aceleași ca și interesele celor de acasă, adică să îmbunătățim situația de acasă. Și împreună cu colegii mei de la PAS asta facem zi de zi prin promovarea proiectelor noastre. Altceva specific pentru diasporă, deci am mai multe proiecte pentru a-i implica în același proces electoral, pentru a-i implica în activitatea secțiilor de votare, pentru a-i implica în viața activă socială, ca să-i ținem mai legați de țară. Promovez niște proiecte care țin nemijlocit de interesul financiar. Bunăoară, plata taxei de drum, care este inechitabilă pentru cei care vin din Europa acasă - pentru aceeași mașină un moldovean care stă în țară plătește de trei ori mai puțin taxa de drum, decât cel care vine de peste hotare. Promovez și această inițiativă pentru a da un semnal oamenilor de acolo că sunt ca și cei de acasă, că sunt egali și deseori mă ciocnesc de faptul că colegii parlamentari sunt cumva surzi la interesele oamenilor din diasporă. Nu ar trebui să fie această divizare și această tratare diferită a celor de acasă și a celor de peste hotare, căci, chiar dacă ei au un salariu mai bun acolo, au și ei cheltuieli mai mari pe chirie etc. Deci este de văzut cine și unde contribuie și cum contribuie, ori remitențele pe care le-au trimis pe parcursul anilor constituiau și 20% din PIB-ul Republicii Moldova și cred că acest merit trebuie recunoscut celor care mai bine de 20 de ani contribuie la economia țării noastre, așa cum este ea. Dacă nu erau și remitențele din diasporă, cred că eram de mult o economie falimentară.”Europa Liberă: Închiderea hotarelor pentru cetățenii din Republica Moldova, pentru că Moldova e în lista țărilor unde crește numărul cazurilor de infectare afectează și diaspora?Galina Sajin: „Afectează foarte mult și îi afectează mai mult emoțional, întrucât vara era perioada vacanțelor. Situația din țările Uniunii Europene mergea spre bine, spre foarte bine și țările au început să relaxeze restricțiile, au început să permită circulația și uite că după rezultatele noastre am fost incluși de unele țări în listele negre. Una din aceste țări este Italia, unde este cea mai strictă restricție, unde este interzisă intrarea și este interzis tranzitul, dar și Austria, și Ungaria nu permit intrarea, permit doar tranzitul, însă au cerințe ca oamenii să aibă testul la depistarea coronavirusului făcut recent, dar îi afectează emoțional, pentru că acum au frică să revină acasă, fiindcă nu se știe când vor fi scoase restricțiile și când se vor putea întoarce la muncă. Or nu vor risca cu locul de muncă pentru ca să vină în vacanță.”Europa Liberă: Apropo, cunoașteți, mulți din diasporă și-au pierdut joburile pe timp de pandemie?Galina Sajin: „Statele dezvoltate, statele europene își susțin cetățenii care și-au pierdut pe perioada pandemiei jobul. Acolo s-a plătit șomajul tehnic în mărime de 75-80% și lumea încă nu a resimțit efectele pandemiei. Cunosc că cel mai mult a suferit industria sau businessul mic care este foarte dezvoltat în Italia, de exemplu, dar, oricum, statul i-a susținut și oamenii au rămas mai mult pe loc. S-au reîntors foarte mulți acasă dintre cei care lucrau ilegal în Europa. Nu cunosc prea mulți din cei care să-și fi pierdut totalmente jobul. Sperăm să nu se agraveze situația economică în Europa în așa măsură încât să rămânem și noi fără un loc de muncă. Eu sunt optimistă în acest sens, deocamdată situația este sub control și nu este exodul acela masiv care s-ar produce urmare a pierderii locurilor de muncă. Vom vedea în toamnă cum vor evolua lucrurile.”