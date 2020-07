PAS este preocupat mai mult de propriul rating decât de binele țării, spune Andrei Năstase

03:20

Compania Avia Invest, care a concesionat Aeroportul Internațional Chișinău, are la dispoziție 180 de zile pentru a întoarce bunurile în proprietatea statului. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu la postul de televiziune NTV Moldova. • „Din punctul nostru de vedere, Avia Invest nu a îndeplinit prevederile contractuale cu privire la investiții. Noi am studiat atent și am ajuns la concluzia că ei nu și-au îndeplinit obligațiunile. În baza acestor concluzii, Agenția Proprietății Publice (AP...