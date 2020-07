Moldova a depășit pragul de 20 de mii de cazuri de COVID-19

22:50

Furnizorii britanici de telefonie mobilă au interdicție să cumpere echipament 5G de la Huawei după 31 decembrie și trebuie, de asemenea, să înlăture toate echipamentele 5G ale companiei chinezești din rețelele lor, până în 2027, potrivit BBC. Secretarul pentru Digital Oliver Dowden a comunicat Camerei Comunelor decizia guvernului de la... The post Marea Britanie interzice folosirea echipamentelor 5G făcute de Huawei appeared first on Portal de știri.