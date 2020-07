Un tânăr din raionul Fălești a lovit cu motocicleta o femeie

19:30

Trageri de luptă la poligonul militar din Bălți, unde au fost testate 35 de blindate recent reparate. La exercițiu au participat 120 de militari în termen și prin contract de la Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova”. Pe pista poligonului a aterizat Ministrul Apărării, Alexandru Pînzari, la bordul unei aeronave militare. Reparația blindatelor a durat aproape un an. Astăzi, militarii au verificat capacitatea mașinilor de luptă. Pe parcursul serviciului am făcut reparații la ele, le-am adus la condiție. Am schimbat multe detalii la motor, șasiu, au fost aduse la o stare normală pentru a nu rămâne cu mașina în drum”. […]