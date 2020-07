Reprezentanții Comisiei Unificate de Control și Biroului politici de Reintegrare au participat la ședința extraordinară a Consiliului local al comunei Corjova

13:50

Cadavrul decapitat al unui milionar din domeniul IT a fost găsit în apartamentul acestuia din New York, evaluat la 2,25 milioane de dolari. Antreprenorul de succes a urcat în același lift cu cel care ulterior l-a ucis cu sânge rece, transmite Telegraph.md, cu referire la Jurnal.md Fahim Saleh, în vârstă de 34 de ani, a [...] Articolul Un milionar din domeniul IT a fost găsit decapitat și dezmembrat. Victima ar fi urcat în ascensor cu asasinul său apare prima dată în Telegraph Moldova.