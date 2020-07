Trei bărbați, condamnați la ani grei de închisoare după ce au obținut prin șantaj peste două milioane de lei

13:20

La iniţiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu suportul financiar al Fundaţiei Orange Moldova, în parteneriat cu Proiectul de Competitivitate al USAID, în cadrul proiectului Clasa Viitorului a fost dezvoltat, de către un grup de experţi, Programul Național de Alfabetizare Digitală a Cadrelor Didactice din învățământul general. Programul Național de Alfabetizare Digitală a Cadrelor Didactice […]